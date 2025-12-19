Газета
В App Store появилось приложение Россельхозбанка

Ведомости

Россельхозбанк (РСХБ) разместил в магазине App Store новое мобильное приложение под названием «Ягодный фест». Первыми на это обратили внимания во Frank Media.

Сервис позиционируется как приложение для участия в ягодном фестивале. В новой версии был обновлен дизайн и исправлены различные ошибки.

Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка в июне 2022 г. в рамках шестого пакета ограничительных мер. Кредитная организация также попала под ограничительные меры Великобритании, Японии, Австралии, Канады и США. В связи с санкциями Apple удалила приложение Россельхозбанка из App Store.

8 декабря в App Store появилось новое приложение Сбербанка «Финансы онлайн». В обновленной версии была улучшена работа бесконтактной оплаты и стала доступна функция «Гигачат» для ответов на вопросы в поиске. В банке напомнили, что в прошлый раз приложение оставалось в магазине лишь 11 часов. Пользователям посоветовали установить обновление как можно быстрее.

