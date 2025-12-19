В App Store появилось приложение Россельхозбанка

8 декабря в App Store появилось новое приложение Сбербанка «Финансы онлайн». В обновленной версии была улучшена работа бесконтактной оплаты и стала доступна функция «Гигачат» для ответов на вопросы в поиске. В банке напомнили, что в прошлый раз приложение оставалось в магазине лишь 11 часов. Пользователям посоветовали установить обновление как можно быстрее.