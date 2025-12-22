Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Объем предоставленных МФО займов в III квартале сократился на 5%

Ведомости

Объем займов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале 2025 г., уменьшился на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 506 млрд руб. При этом показатель вырос на 32% год к году. Об этом сообщил Центробанк России.

Сокращение выдач обусловлено уменьшением объема займов, которые предоставляют МФО, связанные с банками, маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями.

Отмечается, что квартальное снижение произошло второй раз в этом году. При этом в I квартале объем предоставленных займов снизился из-за сезонной просадки в сегменте предпринимательского финансирования, а в III квартале упали и выдачи потребительских займов. Наиболее заметно сократился объем предоставленных займов банковскими и кэптивными МФО (на 12 и 9% соответственно), тогда как выдачи независимых компаний увеличились на 3%.

В III квартале портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 2% относительно прошлого квартала, или на 38% по сравнению с годом ранее, до 757 млрд руб. Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим с I квартала 2023 г.

16 декабря депутаты Госдума приняли во втором и третьем чтениях пакет поправок в законодательство о МФО, который направлен на снижение долговой нагрузки граждан и защиту прав заемщиков. Согласно документу, с 1 января 2027 г. микрофинансовым организациям запретят выдавать физлицу новый потребительский заем ранее чем через четыре дня после полного погашения предыдущего. Кроме того, у МФО не будет возможности заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать в основной долг начисленные проценты, неустойки, штрафы и пени.

Максимальный размер всех переплат и штрафных санкций по микрозаймам сроком до одного года также снизится со 130 до 100% от суммы долга. Меры направлены на борьбу с практикой «цепочек займов», когда клиенты вынуждены брать новые кредиты для погашения старых, что приводит к резкому росту задолженности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте