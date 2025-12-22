Объем предоставленных МФО займов в III квартале сократился на 5%
Объем займов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале 2025 г., уменьшился на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 506 млрд руб. При этом показатель вырос на 32% год к году. Об этом сообщил Центробанк России.
Сокращение выдач обусловлено уменьшением объема займов, которые предоставляют МФО, связанные с банками, маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями.
Отмечается, что квартальное снижение произошло второй раз в этом году. При этом в I квартале объем предоставленных займов снизился из-за сезонной просадки в сегменте предпринимательского финансирования, а в III квартале упали и выдачи потребительских займов. Наиболее заметно сократился объем предоставленных займов банковскими и кэптивными МФО (на 12 и 9% соответственно), тогда как выдачи независимых компаний увеличились на 3%.
В III квартале портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 2% относительно прошлого квартала, или на 38% по сравнению с годом ранее, до 757 млрд руб. Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим с I квартала 2023 г.
16 декабря депутаты Госдума приняли во втором и третьем чтениях пакет поправок в законодательство о МФО, который направлен на снижение долговой нагрузки граждан и защиту прав заемщиков. Согласно документу, с 1 января 2027 г. микрофинансовым организациям запретят выдавать физлицу новый потребительский заем ранее чем через четыре дня после полного погашения предыдущего. Кроме того, у МФО не будет возможности заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать в основной долг начисленные проценты, неустойки, штрафы и пени.
Максимальный размер всех переплат и штрафных санкций по микрозаймам сроком до одного года также снизится со 130 до 100% от суммы долга. Меры направлены на борьбу с практикой «цепочек займов», когда клиенты вынуждены брать новые кредиты для погашения старых, что приводит к резкому росту задолженности.