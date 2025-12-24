ЦБ: в ноябре банковский сектор заработал около 400 млрд рублей

ЦБ: в ноябре банковский сектор заработал около 400 млрд рублейЧистая прибыль кредитных организаций увеличилась на 27%
Чистая прибыль банковского сектора в ноябре 2025 г. увеличилась на 27% по сравнению с октябрем этого года и достигла 394 млрд руб. Доходность на капитал составила ~24% после ~19% месяцем ранее, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации».
Рост прибыли обусловлен двумя факторами. В частности, неосновные (волатильные) доходы выросли на 89 млрд руб. Это произошло в основном за счет того, что банки учли положительную переоценку ценных бумаг (+57 млрд руб. после -27 млрд руб. в октябре). Налоги также сократились на 75 млрд руб. (-86%).
В то же время основная прибыль уменьшилась на 77 млрд руб. или 21% из-за возросших отчислений в резервы (+94 млрд руб. или 87%), преимущественно по кредитам юридических лиц. Частично снижение нивелировал рост чистого процентого дохода (+17 млрд руб. или 3%).
Совокупный финансовый результат сектора за месяц составил 420 млрд руб. против 286 млрд руб. в октябре. За 11 месяцев текущего года показатель достиг 3,7 трлн руб. С начала года финансовые организации заработали 3,4 трлн руб. по сравнению с прибылью за такой же период 2024 г. в 3,6 трлн руб.
29 октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что прибыль банковского сектора России в 2025 г. будет меньше прошлого года и составит чуть более 3 трлн руб. По итогам 2024 г. российские банки получили чистую прибыль в 3,8 трлн руб. без учета поступлений от дочерних банков. При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб. в основном за счет отрицательной переоценки ценных бумаг.