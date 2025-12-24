ЦБ: в ноябре банковский сектор заработал около 400 млрд рублей

29 октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что прибыль банковского сектора России в 2025 г. будет меньше прошлого года и составит чуть более 3 трлн руб. По итогам 2024 г. российские банки получили чистую прибыль в 3,8 трлн руб. без учета поступлений от дочерних банков. При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб. в основном за счет отрицательной переоценки ценных бумаг.