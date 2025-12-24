ЦБ: прирост задолженности населения по ипотеке в ноябре составил 1,4%
Задолженность населения по ипотеке в ноябре выросла на 1,4% после увеличения на 1,2% в октябре. Об этом говорится в материалах Банка России «О развитии банковского сектора РФ».
По данным регулятора, объем выдач составил около 500 млрд руб., как и месяцем раньше. При этом порядка 80% всех ипотечных кредитов пришлось на программы с господдержкой. Наиболее востребованной осталась «Семейная ипотека» – по ней выдано 358 млрд руб. Это на 9% больше октябрьского показателя в 329 млрд руб.
В ЦБ отметили, что высокий рост в конце года характерен для ипотечного сегмента. Дополнительный спрос поддержали сообщения об ужесточении условий «Семейной ипотеки» в 2026 г. – число льготных кредитов планируется ограничить одним на семью. Ипотечный портфель на балансах банков увеличился на 1,5% после роста на 1,4% в октябре.
По предварительным данным регулятора, портфель потребительских кредитов в ноябре продолжил сокращаться – на 0,7% после снижения на 0,4% месяцем раньше. Основное сокращение пришлось на сегмент кредитов наличными.
24 декабря ЦБ также сообщал, что прибыль банковского сектора в ноябре составила 394 млрд руб. Рост показателя был обусловлен увеличением неосновных доходов на 89 млрд руб., в том числе за счет положительной переоценки ценных бумаг на 57 млрд руб. после отрицательной переоценки в октябре.