ЦБ: прирост задолженности населения по ипотеке в ноябре составил 1,4%

По данным регулятора, объем выдач составил около 500 млрд руб., как и месяцем раньше. При этом порядка 80% всех ипотечных кредитов пришлось на программы с господдержкой. Наиболее востребованной осталась «Семейная ипотека» – по ней выдано 358 млрд руб. Это на 9% больше октябрьского показателя в 329 млрд руб.