ЦБ отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

На фоне риска вторичных ограничений для контрагентов и банков-корреспондентов финансовые организации и ЦБ стали относиться к раскрытию сведений чувствительнее. Из публичного поля пропали данные по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. Регулятор не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. На его стали перестали публиковаться данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других стран.