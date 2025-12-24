Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Ведомости

Совет директоров Центрального банка России сообщил о решении продлить на год приостановку публикации на сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 г. включительно.

2 декабря Центробанк объявил о планах продлить банкам разрешение не раскрывать чувствительные к санкциям сведения до 31 декабря 2026 г. Разрешается не публиковать данные о собственности, членах органов управления и других должностях, информацию о финансово-хозяйственной деятельности финансовых организаций, реорганизуемой «в форме слияния, присоединения и преобразования».

После начала спецоперации и введения санкций против финансовой системы России крупные банки лишились возможности продолжать бизнес в западных странах и начали перестраивать его в сторону дружественных государств.

На фоне риска вторичных ограничений для контрагентов и банков-корреспондентов финансовые организации и ЦБ стали относиться к раскрытию сведений чувствительнее. Из публичного поля пропали данные по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. Регулятор не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. На его стали перестали публиковаться данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других стран.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её