ЦБ отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
Совет директоров Центрального банка России сообщил о решении продлить на год приостановку публикации на сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг.
Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 г. включительно.
2 декабря Центробанк объявил о планах продлить банкам разрешение не раскрывать чувствительные к санкциям сведения до 31 декабря 2026 г. Разрешается не публиковать данные о собственности, членах органов управления и других должностях, информацию о финансово-хозяйственной деятельности финансовых организаций, реорганизуемой «в форме слияния, присоединения и преобразования».
После начала спецоперации и введения санкций против финансовой системы России крупные банки лишились возможности продолжать бизнес в западных странах и начали перестраивать его в сторону дружественных государств.
На фоне риска вторичных ограничений для контрагентов и банков-корреспондентов финансовые организации и ЦБ стали относиться к раскрытию сведений чувствительнее. Из публичного поля пропали данные по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. Регулятор не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. На его стали перестали публиковаться данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других стран.