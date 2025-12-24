Газета
Главная / Финансы /

ЦБ понизил официальный курс доллара на 25 декабря

Ведомости

Банк России принял решение понизить официальный курс доллара на 25 декабря 2025 г. на 0,15 руб. Теперь он составит 78,44 руб.

Курс евро регулятор установил на уровне 92,47 руб. (-0,34 руб.) Юань незначительно подорожал на 0,03 руб. и достиг 11,18 руб.

Официальный курс доллара на 24 декабря составляет 78,58 руб., евро – 92,81 руб., юаня – 11,15 руб.

24 декабря Bloomberg сообщил, что рубль в 2025 г. укрепился к доллару на 45% и торгуется около 78 руб. за $1. Российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив лишь драгоценным металлам. Ключевым фактором укрепления агентство назвало резкое снижение спроса на иностранную валюту в РФ на фоне санкций. Поддержку рублю также оказала жесткая денежно кредитная политика.

