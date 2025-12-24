ЦБ понизил официальный курс доллара на 25 декабря

24 декабря Bloomberg сообщил, что рубль в 2025 г. укрепился к доллару на 45% и торгуется около 78 руб. за $1. Российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив лишь драгоценным металлам. Ключевым фактором укрепления агентство назвало резкое снижение спроса на иностранную валюту в РФ на фоне санкций. Поддержку рублю также оказала жесткая денежно кредитная политика.