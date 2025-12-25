Газпромбанк выпустил свое приложение для устройств на iOS GiftMate
Газпромбанк объявил о выходе мобильного приложения для устройств на iOS под названием GiftMate, сообщили в компании. Приложение доступно в App Store.
Через приложение клиенты банка могут выбрать до 10 категорий кешбэка. Кроме того, в приложении доступна бесконтактная оплата по технологии «Волна». Для подключения функции необходимо разрешить доступ к Bluetooth.
По кнопке Gazprom Pay доступна онлайн-оплата, чтобы оплачивать покупки на сайтах магазинов-партнеров без ввода реквизитов карты. Кроме того, GiftMate также ведет аналитику расходов. На главном экране отображаются траты и зачисления пользователя.
Предыдущее приложение Газпромбанка для iOS называлось CashHunter. Оно стало доступно 3 октября. Тогда добавили функции мгновенной оплаты, автопополнение карты по балансу из другого банка, возможность пополнения аккаунта Apple, оплаты транспортных карт и др.