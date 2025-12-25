SFI закрыл сделку по продаже «Европлана» Альфа-Банку

18 ноября «Коммерсантъ» писал, что Альфа-банк купит у SFI «Европлан». Сумма сделки должна была составить 65 млрд руб. за полный пакет акций компании. Собеседник издания говорил, что стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки планировалось на момент после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 г. и получения одобрения ФАС России.