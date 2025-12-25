SFI закрыл сделку по продаже «Европлана» Альфа-Банку
Инвестиционный холдинг SFI закрыл сделку по продаже лизинговой компании «Европлан» Альфа-Банку.
Сумма сделки составила 50,785 млрд руб. за 87,5% «Европлана». SFI в соответствии с условиями сделки также получил от лизинговой компании дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 6,1 млрд руб.
Альфа-Банк в установленный законом срок направит миноритарным акционерам «Европлана» предложение о выкупе их акций. Топ-менеджмент компании заявил, что сохранит свою долю владения акциями и собирается способствовать дальнейшему развитию «Европлана».
18 ноября «Коммерсантъ» писал, что Альфа-банк купит у SFI «Европлан». Сумма сделки должна была составить 65 млрд руб. за полный пакет акций компании. Собеседник издания говорил, что стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки планировалось на момент после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 г. и получения одобрения ФАС России.
Речь о продаже «Европлана» началась летом этого года. Источник газеты, близкий к акционерам компании, заявил, что SFI решил продать актив для снижения долговой нагрузки своих дочерних структур. На различных этапах переговоров, помимо Альфа-банка, интерес к приобретению проявили Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ и Т-банк.