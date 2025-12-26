Набсовет «Сбера» согласовал подачу ходатайства о выделении заблокированных активов
Повестка заседания набсовета не раскрывалась из-за временно предоставленного банкам права не публиковать определенный перечень данных. Собеседник агентства рассказал, что на заседании рассматривался вопрос о выделении заблокированных активов по 292-ФЗ.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что набсовет банка согласовал подачу ходатайства в Банк России для выделения заблокированных активов на отдельное юридическое лицо. Там не стали раскрывать сумму, поскольку это зависит от последующих решений набсовета и регулятора.
«При этом сумма выделенных активов будет небольшой, так как мы в течение года плотно работали с заблокированными активами», – уточнили в пресс-службе.
8 октября заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил о подготовке списка заблокированных активов, которые планируется перевести на баланс отдельного юрлица, и ходатайства в Центробанк. Ходатайство планировалось подать до конца 2025 г.
Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 г. создавать специальные юридические лица для перевода на их баланс активов и пассивов, замороженных из-за санкций. Центробанк в декабре 2024 г. ужесточил подходы к работе с такими активами. Но в июне 2025 г. совет директоров регулятора внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств, позволив выделять просроченные обязательства для последующего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.