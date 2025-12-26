Набсовет «Сбера» согласовал подачу ходатайства о выделении заблокированных активов

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 г. создавать специальные юридические лица для перевода на их баланс активов и пассивов, замороженных из-за санкций. Центробанк в декабре 2024 г. ужесточил подходы к работе с такими активами. Но в июне 2025 г. совет директоров регулятора внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств, позволив выделять просроченные обязательства для последующего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.