ЦБ рассказал, как будет проводить операции с валютой в первой половине 2026 года
Центральный банк России в первом полугодии 2026 г. будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в 4,62 млрд руб. в день.
Сумма рассчитывалась с учетом распределения объема чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 г. – 540,8 млрд руб.
С учетом анонсированного министерством объема продаж валюты в рамках бюджетного правила регулятор с 12 по 15 января следующего года будет продавать валюту в объеме 10,22 млрд руб. в день.
3 декабря Минфин сообщил, что федеральный бюджет в декабре недополучит нефтегазовых доходов (НГД) на 137,6 млрд руб. В ноябре госказна получила НГД на 14,1 млрд руб. выше, чем ожидалось. Разницу – 123,4 млрд руб. – по бюджетному правилу ведомство закроет за счет продажи валюты из ФНБ. С 5 декабря по 15 января 2026 г. ежедневный объем составит эквивалент 5,6 млрд руб. Это максимум почти за два года: в октябре министерство продавало валюту и золото на 100 млн руб. в день, в сентябре – на 600 млн руб.