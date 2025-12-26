Центробанк обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей
Центральный банк России сейчас обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 руб. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов на пресс-конференции, передает ТАСС.
Белов уточнил, что даты голосования по новой банкноте будут определены в 2026 г.
12 октября Центробанк отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 руб. после выявления большого количества попыток увеличить число голосов за некоторые объекты с помощью технических средств. Регулятор пообещал дополнительно объявить новые даты голосования, перечень символов сохранится.
Онлайн-голосование за символы для банкноты 500 руб. началось на сайте ЦБ 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Участникам предлагалось выбрать два символа. На лицевой стороны банкноты планируется разместить достопримечательность Пятигорска, на оборотной – один из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В день начала голосования в качестве объекта лицевой стороны лидировала скульптура орла, терзающего змею на горе Горючей (на втором месте гора Бештау). На обратной стороне лидером была гора Эльбрус. Кроме того, для голосования предлагались гора Машук, Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова Арфа» и «Грозный-сити».