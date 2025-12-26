Центробанк обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей

Онлайн-голосование за символы для банкноты 500 руб. началось на сайте ЦБ 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Участникам предлагалось выбрать два символа. На лицевой стороны банкноты планируется разместить достопримечательность Пятигорска, на оборотной – один из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.