ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей

В день начала голосования в качестве объекта лицевой стороны лидировала скульптура орла, терзающего змею на горе Горючей (на втором месте гора Бештау). На обратной стороне абсолютным лидером была гора Эльбрус. Среди прочего для голосования также предлагались такие объекты, как гора Машук, Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова Арфа», «Грозный-сити». Отмечалось, что художники ЦБ и Гознака используют достопримечательности, которые наберут больше голосов, при разработке купюры.