ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей

ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублейРегулятор заявил о большом числе попыток мошенничества с голосами
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
В ЦБ объяснили, что зафиксировано большое количество попыток увеличить количество голосов за некоторые объекты с помощью технических средств.
«Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – указано в сообщении.
В Банке России пообещали дополнительно объявить новые даты голосования, перечень символов будет сохранен. Регулятор также отметил, что по результатам анализа всех каналов голосования будут предложены новые условия, которые исключат возможность мошенничества.
Онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 руб. стартовало на сайте Банка России 1 октября и должно было завершиться в 12:00 мск 14 октября. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Участникам голосования предлагалось выбрать два символа. На лицевой стороны банкноты планируется разместить достопримечательность Пятигорска, на оборотной – один из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Все символы были одобрены экспертами Консультативного совета по банкнотам.
В день начала голосования в качестве объекта лицевой стороны лидировала скульптура орла, терзающего змею на горе Горючей (на втором месте гора Бештау). На обратной стороне абсолютным лидером была гора Эльбрус. Среди прочего для голосования также предлагались такие объекты, как гора Машук, Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова Арфа», «Грозный-сити». Отмечалось, что художники ЦБ и Гознака используют достопримечательности, которые наберут больше голосов, при разработке купюры.
Новая банкнота в 500 руб. будет модернизирована по принципу уже обновленных купюр в 100 и 5000 руб. Итоговый дизайн банкноты будет утвержден Советом директоров Банка России.
В конце 2025 г. ЦБ представит в новом дизайне банкноту 1000 руб. 30 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что художники уже работают над эскизным проектом.