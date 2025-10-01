На сайте ЦБ началось голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
На сайте Центробанка началось голосование за символы для новой банкноты в 500 руб. Голосование завершится 14 октября в 12:00 мск.
Дизайн будет посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. На лицевой стороне будут располагаться достопримечательности Пятигорска, а на обороте – объекты регионов округа. В ЦБ сообщили, что все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.
Пока в качестве объекта лицевой стороны лидирует скульптура орла, терзающего змею на горе Горючей (на втором месте гора Бештау). На обратной же стороне абсолютный лидер гора Эльбрус.
Художники ЦБ и Гознака используют те достопримечательности, которые наберут больше голосов, при разработке купюры.
Новая банкнота в 500 руб. будет модернизирована по принципу уже обновленных купюр в 100 и 5000 руб.
В конце 2025 г. Банк России представит 1000 руб. в новом дизайне. 30 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам рассказала, что художники уже работают над эскизным проектом.
28 ноября 2024 г. Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне.