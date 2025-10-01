На сайте ЦБ началось голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей

Дизайн будет посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. На лицевой стороне будут располагаться достопримечательности Пятигорска, а на обороте – объекты регионов округа. В ЦБ сообщили, что все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.