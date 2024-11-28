ЦБ показал варианты изображений на обновленную купюру в 1000 рублей
Центральный Банк (ЦБ) России разработал новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России, передает ТАСС.
Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.
Всего Банк России предлагает 25 символов на замену. Среди них представлены изображения главного корпуса Казанского федерального университета, музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, музей истории Оренбурга и другие.
Выбор изображения будет проходить с помощью голосования граждан России, пояснила Набиуллина. Оно пройдет до 12 декабря.
В октябре 2023 г. Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского Кремля.
Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации. В частности, Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».
С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он назвал размещение такого изображения «неразумным и даже провокационным».