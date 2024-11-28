ЦБ показал варианты изображений на обновленную купюру в 1000 рублей

Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации. В частности, Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».