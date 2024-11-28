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ЦБ показал варианты изображений на обновленную купюру в 1000 рублей

Ведомости

Центральный Банк (ЦБ) России разработал новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России, передает ТАСС.

Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.

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Алексей Орлов / Ведомости

Всего Банк России предлагает 25 символов на замену. Среди них представлены изображения главного корпуса Казанского федерального университета, музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, музей истории Оренбурга и другие.

Выбор изображения будет проходить с помощью голосования граждан России, пояснила Набиуллина. Оно пройдет до 12 декабря.

В октябре 2023 г. Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского Кремля.

Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации. В частности, Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он назвал размещение такого изображения «неразумным и даже провокационным».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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