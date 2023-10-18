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ЦБ доработает дизайн купюры 1000 рублей с куполом церкви без креста

Ведомости

Банк России принял решение доработать дизайн банкноты номиналом 1000 руб. с изображением церкви без креста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. 

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», – сказано в сообщении.

16 октября Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского Кремля.

Как выглядят теперь банкноты 1000 и 5000 рублей

У них новый дизайн и усиленная защита

Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации. В частности, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он назвал размещение такого изображения «неразумным и даже провокационным».

В РПЦ ранее объяснили, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. В свою очередь священнослужитель и блогер Павел Островский заявил, что «нет никакой разницы», как здание выглядит в реальности, поскольку «99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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