ЦБ доработает дизайн купюры 1000 рублей с куполом церкви без креста
Банк России принял решение доработать дизайн банкноты номиналом 1000 руб. с изображением церкви без креста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», – сказано в сообщении.
16 октября Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского Кремля.
Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации. В частности, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».
С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он назвал размещение такого изображения «неразумным и даже провокационным».
В РПЦ ранее объяснили, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. В свою очередь священнослужитель и блогер Павел Островский заявил, что «нет никакой разницы», как здание выглядит в реальности, поскольку «99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля».