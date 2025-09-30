ЦБ одобрил дизайн обновленной купюры номиналом 1000 рублей
Работа над обновлением купюры номиналом 1000 руб. продвигается. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам.
Набиуллина уточнила, что совет директоров регулятора концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты в 1000 руб. Художники Центробанка и Гознака работают над эскизным проектом.
«Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», – подчеркнула она.
28 ноября 2024 г. Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Председатель ЦБ указала, что символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».
В феврале 2025 г. Центробанк сообщил, что регулятор собирается представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце текущего года.