Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ одобрил дизайн обновленной купюры номиналом 1000 рублей

Ведомости

Работа над обновлением купюры номиналом 1000 руб. продвигается. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам.

Набиуллина уточнила, что совет директоров регулятора концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты в 1000 руб. Художники Центробанка и Гознака работают над эскизным проектом.

«Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», – подчеркнула она.

28 ноября 2024 г. Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Председатель ЦБ указала, что символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».

В феврале 2025 г. Центробанк сообщил, что регулятор собирается представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце текущего года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте