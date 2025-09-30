ЦБ одобрил дизайн обновленной купюры номиналом 1000 рублей

28 ноября 2024 г. Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Председатель ЦБ указала, что символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».