ЦБ представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей в конце года
Банк России планирует представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце года. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
Так ЦБ ответил на вопрос подписчика о том, когда новая купюра 1000 руб. выйдет в оборот.
Регулятор также пояснил причину возобновления с 2022 г. выпуска бумажных банкнот номиналом 5 и 10 руб. В нулевые годы такие купюры пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому постепенно их заменили на более долговечные монеты.
«Со временем ситуация изменилась. Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами – они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках», – пояснили в ЦБ.
Кроме того, печать таких банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, и их легче перевозить.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Ее решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому было решено создать новые варианты дизайна.
C 29 ноября по 12 декабря любой желающий мог принять участие в выборе таких символов. В список вошло 25 достопримечательностей из разных приволжских регионов – это памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Наибольшее число голосов получил скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» из Нижегородской области. Планируется, что лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 г., останется прежней.