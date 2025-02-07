ЦБ представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей в конце года

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Ее решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому было решено создать новые варианты дизайна.