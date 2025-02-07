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ЦБ представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей в конце года

Ведомости

Банк России планирует представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце года. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Так ЦБ ответил на вопрос подписчика о том, когда новая купюра 1000 руб. выйдет в оборот.

Регулятор также пояснил причину возобновления с 2022 г. выпуска бумажных банкнот номиналом 5 и 10 руб. В нулевые годы такие купюры пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому постепенно их заменили на более долговечные монеты.

«Со временем ситуация изменилась. Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами – они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках», – пояснили в ЦБ.

Кроме того, печать таких банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, и их легче перевозить.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Ее решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому было решено создать новые варианты дизайна.

C 29 ноября по 12 декабря любой желающий мог принять участие в выборе таких символов. В список вошло 25 достопримечательностей из разных приволжских регионов – это памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Наибольшее число голосов получил скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» из Нижегородской области. Планируется, что лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 г., останется прежней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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