Укрепление рубля обрушило банковскую прибыль в декабре 2024 года

Укрепление рубля обрушило банковскую прибыль в декабре 2024 годаСектор заработал в 2,8 раза меньше ноября – 187 млрд рублей
Чистая прибыль российских банков в декабре 2024 г. составила 187 млрд руб. и уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с показателем ноября (518 млрд руб.), говорится в новом обзоре ЦБ. Доходность на капитал (ROE) упала до 13% с 37% месяцем ранее. Но это все еще выше результатов декабря 2023 г., когда прибыль банковского сектора составила 64 млрд руб., упав в 4 раза, а ROE – 5,5%.
Финансовый результат сектора столь резко упал в декабре по нескольким причинам. Первое – убыток от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля к доллару. Он составил 120 млрд руб., тогда как в ноябре переоценка, напротив, была положительной и принесла 162 млрд руб., пишет Банк России. Рубль в декабре окреп на 6% после ослабления на 10% в ноябре.
Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов. В декабре они выросли на 184 млрд руб., 44 млрд из них составили расходы на персонал, еще 43 млрд руб. – обесценение нематериальных активов у отдельных банков. В декабре 2023 г. операционные расходы составили 352 млрд руб. и прибавили за месяц 38%.
Поддержали прибыль значительные дивиденды от дочерних финансовых организаций (+66 млрд руб. к ноябрю), а также положительная переоценка облигаций федерального займа (ОФЗ), которая составила 19 млрд руб. вследствие падения доходности на всех сроках. Отдельно ЦБ отмечает высокую активность Минфина в декабре: объем размещения ОФЗ составили около 2 трлн руб. (после всего 100 млрд руб. в ноябре), из которых 95% выкупили банки.
В 2024 г. сектор второй год подряд демонстрирует рекордные годовые показатели прибыли – банки заработали 3,8 трлн руб. (без учета дивидендов от дочерних банков). Это выше результатов 2023 г. на 15,15%, когда чистая прибыль достигла 3,3 трлн руб. с корректировкой на дивиденды.
ЦБ на протяжении всего прошлого года несколько раз повышал прогноз чистой прибыли банковского сектора по итогам года. Еще в начале 2024 г. ЦБ прогнозировал снижение финансового результата относительно показателя 2023 г., а в сентябре регулятор повысил прогноз по чистой прибыли банков на до 3,3-3,8 трлн руб., в декабре регулятор повысил нижнюю границу коридора до 3,5-3,8 трлн руб., не включая прочий совокупный убыток.
Совокупный финансовый результат сектора в 2024 г. оказался на 400 млрд руб. ниже и составил 3,4 трлн руб. Годом ранее этот показатель был на 200 млрд руб. ниже – 3,2 трлн руб. Разница связана с отрицательной переоценкой ценных бумаг, которая идет напрямую в капитал, минуя прибыль, следует из обзора ЦБ.
Среди крупных банков за декабрь и весь 2024 г. по РСБУ отчитались Сбербанк, Т-банк, Росбанк (присоединен к Т-банку с начала года) и банк «Санкт-Петербург». Первый получил рекордные 1,562 трлн руб. по итогам года (+4,6%), таким образом обеспечив 45,94% всей совокупной прибыли сектора. Т-банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 31% – до 61 млрд руб., Росбанк увеличил показатель на 57% до 51 млрд руб., банк «Санкт-Петербург» – на 11,4% до 52,6 млрд руб.
Балансовый капитал сектора прибавил в декабре 494 млрд руб. из-за положительной переоценки ценных бумаг, которая составила 377 млрд руб., и достиг 17,5 трлн руб. С начала года балансовый капитал вырос на 2 трлн руб. (+13%), что значительно ниже годовой прибыли (3,8 трлн руб.) из-за начисленных дивидендов (1,2 трлн руб.) и отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (600 млрд руб.).
По предварительным данным ЦБ, в декабре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,4 п. п. до 12,5% из-за опережающего роста капитала (+1,7%) относительно активов, взвешенных по уровню кредитного риска (-1,4%). Запас капитала до нормативов на конец года вырос до 7 трлн руб. (+8%).
В декабре корпоративный портфель сократился – на 100 млрд руб. (-0,2%) после роста на 700 млрд руб. (0,8%) в ноябре. Это произошло за счет погашения либо урегулирования старых валютных кредитов, отмечает в обзоре регулятор. Всего за 2024 г. кредиты компаниям увеличились на 17,9% и достигли 87,8 трлн руб., что в целом сопоставимо с результатом 2023 г. (+20,7%). Несмотря на высокие ставки, компании в большинстве отраслей имеют достаточно прибыли для обслуживания своих займов, считает Банк России. Но у некоторых компаний с высокой долговой нагрузкой могут возникнуть трудности. Поэтому в целях повышения устойчивости банковского сектора регулятор планирует ввести макропруденциальные надбавки по кредитам и облигациям крупных компаний с высокой долговой нагрузкой.
Темпы роста ипотеки в декабре сохранились на ноябрьском уровне в 0,4%, а портфель достиг 20,1 трлн руб., следует из предварительных данных ЦБ. Объем выданных ипотечных кредитов немного увеличился (до 291 млрд руб., +6%) по сравнению с ноябрем (274 млрд руб.). По мнению Банка России, это произошло на фоне роста выдач ипотеки с господдержкой на 15% – до 239 млрд руб. в декабре с 210 млрд руб. в ноябре. Выдачи рыночной ипотеки при этом сократились до 52 млрд с 65 млрд руб. из-за роста ставок.
В целом в 2024 г. объем выданных ипотечных кредитов составил 4,9 трлн руб. – это почти на 40% меньше, чем в перегретом 2023 г. (7,8 трлн руб.). Показатель остается на уровне 2020 и 2022 гг. (4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно). Основное снижение пришлось на вторую половину 2024 г. после завершения массовой программы «Льготная ипотека» и ужесточения условий по семейной.
Портфель необеспеченных потребительских кредитов (составил 14,1 трлн руб.) сократился на 1,9% в декабре (с учетом секьюритизации в размере 240 млрд руб.) после околонулевого результата ноября (+0,1%). На это повлияли высокие ставки и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики. Всего за год портфель прибавил 11,2% после 15,7% в 2023 г.