Укрепление рубля обрушило банковскую прибыль в декабре 2024 года

В декабре корпоративный портфель сократился – на 100 млрд руб. (-0,2%) после роста на 700 млрд руб. (0,8%) в ноябре. Это произошло за счет погашения либо урегулирования старых валютных кредитов, отмечает в обзоре регулятор. Всего за 2024 г. кредиты компаниям увеличились на 17,9% и достигли 87,8 трлн руб., что в целом сопоставимо с результатом 2023 г. (+20,7%). Несмотря на высокие ставки, компании в большинстве отраслей имеют достаточно прибыли для обслуживания своих займов, считает Банк России. Но у некоторых компаний с высокой долговой нагрузкой могут возникнуть трудности. Поэтому в целях повышения устойчивости банковского сектора регулятор планирует ввести макропруденциальные надбавки по кредитам и облигациям крупных компаний с высокой долговой нагрузкой.