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Аналитики ухудшают оценку потенциала акций банковского сектора

Пока он проявляет устойчивость к росту ключевой ставки, но риски замедления бизнеса все выше
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики начали снижать целевые цены по акциям банковского сектора – в частности, оценки ухудшаются по бумагам ВТБ, Сбербанка и Совкомбанка. Ситуация в отрасли останется комфортной, но высокая ключевая ставка, ужесточение регулирования кредитования физлиц и сокращение льгот в ипотеке уже начинают негативно влиять на выдачи кредитов и чистую процентную маржу (ЧПМ) банков, считают в инвестдомах.

На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки у эмитентов нефинансового сектора банки выглядят более привлекательно, пишут аналитики «Цифра брокера» в новом обзоре. Они проявляют устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), в частности, за счет того, что существенного замедления кредитования пока не происходит. В сентябре средняя рентабельность капитала (ROE) по отрасли составила 27%, а активы банков за последний год выросли на 17,6% до 187,1 трлн руб. За девять месяцев корпоративный портфель прибавил 10,6 трлн руб., достигнув 84,2 трлн руб., – в отличие от розницы этот сегмент пока не замедляется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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