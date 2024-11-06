Аналитики ухудшают оценку потенциала акций банковского сектора

На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки у эмитентов нефинансового сектора банки выглядят более привлекательно, пишут аналитики «Цифра брокера» в новом обзоре. Они проявляют устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), в частности, за счет того, что существенного замедления кредитования пока не происходит. В сентябре средняя рентабельность капитала (ROE) по отрасли составила 27%, а активы банков за последний год выросли на 17,6% до 187,1 трлн руб. За девять месяцев корпоративный портфель прибавил 10,6 трлн руб., достигнув 84,2 трлн руб., – в отличие от розницы этот сегмент пока не замедляется.