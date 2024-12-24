Банки резко нарастили прибыль в ноябре

Главным фактором резкого роста прибыли в ноябре стала переоценка валютных активов, которая принесла 140 млрд руб. – это в шесть раз больше результата октября (23 млрд руб.). Такая динамика связана с сильным ослаблением рубля к доллару в ноябре на 9,9%. В конце прошлого месяца курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. А официальный курс доллара, который устанавливает сам Банк России, достиг пика 29 ноября и составил 109,5782 руб., также впервые с марта 2022 г.