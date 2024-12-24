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Банки резко нарастили прибыль в ноябре

В основном это произошло за счет переоценки валюты на фоне ослабления рубля
Мария Викулова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль банковского сектора в ноябре достигла 518 млрд руб. и в 1,5 раза превысила октябрьский результат (348 млрд руб.), говорится в новом обзоре ЦБ. Доходность на капитал (ROE) также возросла в 1,5 раза до 37% против 25,2% месяцем ранее. Исходя из данных ЦБ, за январь – ноябрь сектор заработал 3,6 трлн руб. чистой прибыли, которая превысила прошлогоднее значение на 12,5%.

Главным фактором резкого роста прибыли в ноябре стала переоценка валютных активов, которая принесла 140 млрд руб. – это в шесть раз больше результата октября (23 млрд руб.). Такая динамика связана с сильным ослаблением рубля к доллару в ноябре на 9,9%. В конце прошлого месяца курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. А официальный курс доллара, который устанавливает сам Банк России, достиг пика 29 ноября и составил 109,5782 руб., также впервые с марта 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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