Банки резко нарастили прибыль в ноябре

Банки резко нарастили прибыль в ноябреВ основном это произошло за счет переоценки валюты на фоне ослабления рубля
Чистая прибыль банковского сектора в ноябре достигла 518 млрд руб. и в 1,5 раза превысила октябрьский результат (348 млрд руб.), говорится в новом обзоре ЦБ. Доходность на капитал (ROE) также возросла в 1,5 раза до 37% против 25,2% месяцем ранее. Исходя из данных ЦБ, за январь – ноябрь сектор заработал 3,6 трлн руб. чистой прибыли, которая превысила прошлогоднее значение на 12,5%.
Главным фактором резкого роста прибыли в ноябре стала переоценка валютных активов, которая принесла 140 млрд руб. – это в шесть раз больше результата октября (23 млрд руб.). Такая динамика связана с сильным ослаблением рубля к доллару в ноябре на 9,9%. В конце прошлого месяца курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. А официальный курс доллара, который устанавливает сам Банк России, достиг пика 29 ноября и составил 109,5782 руб., также впервые с марта 2022 г.