У пользователей Trust Wallet похитили $7 млн через расширение Chrome

В декабре хакеры взломали инфраструктуру Spotify и получили полный доступ к медиакаталогу сервиса. В результате утечки они завладели 256 млн строк с метаданными треков и 86 млн аудиофайлов. Злоумышленники планируют распространить похищенное через P2P‑сети в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт.