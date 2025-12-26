Газета
Финансы

У пользователей Trust Wallet похитили $7 млн через расширение Chrome

Ведомости

Пользователи криптокошелька Trust Wallet потеряли свыше $7 млн из‑за взлома браузерного расширения Chrome. Инцидент подтвердила команда сервиса в соцсети X.

В браузерное расширение криптокошелька Trust Wallet хакеры внедрили скрытый вредоносный код, это и позволило преступникам похитить деньги.

Мобильные приложения и иные версии браузерных расширений остались незатронутыми.

Сооснователь Binance (компании‑владельца Trust Wallet) Чанпэн Чжао заявил о полном возмещении похищенных средств пострадавшим пользователям. После инцидента клиентов призвали отказаться от использования версии расширения 2.68 и обновиться до версии 2.69.

В декабре хакеры взломали инфраструктуру Spotify и получили полный доступ к медиакаталогу сервиса. В результате утечки они завладели 256 млн строк с метаданными треков и 86 млн аудиофайлов. Злоумышленники планируют распространить похищенное через P2P‑сети в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт.

17 декабря газета Figaro сообщила о масштабной кибератаке на информационные системы МВД Франции: злоумышленникам удалось похитить персональные данные более чем 16,4 млн человек.

Ранее на криминальном форуме BreachForums были опубликованы свыше тысячи баз данных, принадлежащих американским компаниям и государственным структурам США, в том числе Федеральному бюро расследований. При этом власти неоднократно предпринимали попытки закрыть этот ресурс.

