Хакеры получили доступ ко всему каталогу Spotify

Группа пиратов-активистов собрала и опубликовала метаданные музыкальной платформы Spotify. Злоумышленники получили 256 млн строк с метаданными треков и 86 млн аудиофайлов, «которые будут распространяться в P2P-сетях в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт», пишет Billboard со ссылкой на сообщение в блоге поисковой системы с открытым исходным кодом Anna’s Archive. Эту информацию также частично подтвердили представители Spotify.