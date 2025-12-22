Хакеры получили доступ ко всему каталогу Spotify
Группа пиратов-активистов собрала и опубликовала метаданные музыкальной платформы Spotify. Злоумышленники получили 256 млн строк с метаданными треков и 86 млн аудиофайлов, «которые будут распространяться в P2P-сетях в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт», пишет Billboard со ссылкой на сообщение в блоге поисковой системы с открытым исходным кодом Anna’s Archive. Эту информацию также частично подтвердили представители Spotify.
По данным на 21 декабря в отчете указано, что были опубликованы только метаданные, а не музыкальные файлы.
Согласно заявлению Spotify, по данным журнала, «в ходе расследования несанкционированного доступа было установлено, что третья сторона собирала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и получения доступа к некоторым аудиофайлам платформы». Отмечается, что компания расследует инцидент.
В Anna’s Archive заявили, что данный проект – часть их миссии по «сохранению знаний и культуры человечества».
17 декабря Figaro писала, что в ходе кибератаки на системы МВД Франции злоумышленники смогли похитить личные данные свыше 16,4 млн человек. Ранее на криминальном форуме BreachForums обнародовали более 1000 баз данных, принадлежащих предприятиям США или правительственным организациям страны, например ФБР. Власти закрывали ресурс уже несколько раз.