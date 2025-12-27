Газета
Более 800 000 россиян стали участниками незаконных финопераций в 2025 году

В 2025  г. электронные средства платежей более 800 000 граждан оказались вовлечены в незаконные финансовые операции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росфинмониторинг.

В ведомстве также раскрыли планы по усилению борьбы с киберпреступностью. Среди ключевых мер запуск новой государственной информационной системы и совершенствование действующего законодательства.

Представители Росфинмониторинга уточнили, что, в частности, планируется разработать и ввести в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внести изменения в рамках пакета законопроектов «Антифрод  2.0».

24 декабря премьер-министр Михаил Мишустин призвал продолжить совершенствование инструментов защиты граждан от мошенников. По его словам, нужно и дальше продолжать проработку эффективных способов и инструментов для борьбы с дистанционным хищением средств.

Правительство направит в Госдуму второй пакет законодательных инициатив по противодействию мошенничеству. Документ включает около 20 мер. Они направлены на снижение рисков киберпреступлений и усиление защиты пользователей.

