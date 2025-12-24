Правительство внесет в Госдуму второй пакет мер против мошенников

24 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства призвал продолжить совершенствование инструментов защиты граждан от мошенников. По его словам, нужно и дальше продолжать проработку эффективных способов и инструментов для борьбы с дистанционным хищением средств.