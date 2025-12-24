Газета
Главная / Политика /

Правительство внесет в Госдуму второй пакет мер против мошенников

Ведомости

Правительство РФ направит в Госдуму второй пакет законодательных инициатив по противодействию мошенничеству. Документ включает около 20 мер. Они направлены на снижение рисков киберпреступлений и усиление защиты пользователей, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Одна из мер закрепляет право граждан сообщать о фактах кибермошенничества через портал «Госуслуг». Это позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать банки, операторов связи и цифровые платформы о действиях злоумышленников.

Еще одна мера предусматривает механизм внесудебной блокировки мошеннических фишинговых сайтов. Кроме того, операторам связи предлагается разрешить использование технологий искусственного интеллекта для выявления подозрительных звонков.

24 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства призвал продолжить совершенствование инструментов защиты граждан от мошенников. По его словам, нужно и дальше продолжать проработку эффективных способов и инструментов для борьбы с дистанционным хищением средств.

