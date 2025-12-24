Мишустин призвал совершенствовать инструменты защиты от мошенников

22 декабря вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в Госдуму в ближайшие дни внесут второй пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ, который включает около 20 инициатив.