Мишустин призвал совершенствовать инструменты защиты от мошенников
Важно и дальше совершенствовать инструменты для защиты граждан от мошенничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Здесь нужно и далее продолжать проработку эффективных способов, инструментов организационных, нормативных, технических для борьбы с дистанционным хищением средств», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 декабря вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в Госдуму в ближайшие дни внесут второй пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ, который включает около 20 инициатив.
1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий.