Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин призвал совершенствовать инструменты защиты от мошенников

Ведомости

Важно и дальше совершенствовать инструменты для защиты граждан от мошенничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Здесь нужно и далее продолжать проработку эффективных способов, инструментов организационных, нормативных, технических для борьбы с дистанционным хищением средств», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

22 декабря вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в Госдуму в ближайшие дни внесут второй пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ, который включает около 20 инициатив.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её