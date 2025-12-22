В Госдуму внесут второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников

Среди ключевых предложений – восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» только доверенными способами, в том числе через МФЦ, банки или с использованием биометрии. Также планируется ввести детские SIM-карты, которые позволят родителям контролировать доступ ребенка к контенту и снизить риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.