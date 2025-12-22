В Госдуму внесут второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников
В Госдуму в ближайшие дни внесут второй пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.
По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ, который включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и повышение безопасности пользователей.
Среди ключевых предложений – восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» только доверенными способами, в том числе через МФЦ, банки или с использованием биометрии. Также планируется ввести детские SIM-карты, которые позволят родителям контролировать доступ ребенка к контенту и снизить риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.
Кроме того, законопроект предусматривает ограничение числа банковских карт – не более 20 на одного человека, а также обязательную маркировку международных звонков для упрощения выявления потенциально опасных вызовов с подменой номера.
Также граждане смогут сообщать о фактах кибермошенничества через «Госуслуги», что позволит оперативно информировать банки, операторов связи и цифровые платформы.
1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий.