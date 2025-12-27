АСВ требует с губернатора Русских и экс-бенефициаров «МСБ» более 1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании свыше 1,1 млрд руб. убытков с бывших бенефициаров коммерческого банка «МСБ». Иск был направлен 25 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале АСВ.
Ответчиками по делу выступают экс-бенефициары банка – губернатор Ульяновской области Алексей Русских, Дмитрий Баскаков и Виталий Федоров. Как сказано в сообщении АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что они допустили совершение сделок по выводу активов кредитной организации, что привело к причинению банку ущерба в крупном размере.
Лицензия у банка «МСБ» была отозвана Банком России в 2017 г. Регулятор тогда сообщил, что из-за острого дефицита ликвидности кредитная организация утратила способность в полном объеме исполнять обязательства перед кредиторами.
