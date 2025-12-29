ВТБ подтвердил сбой в приложении
Клиенты ВТБ могли столкнуться со сбоем в работе сервисов, сейчас все системы работают штатно. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве банка.
«Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», – рассказали в ВТБ.
Уточняется, что в ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства.
Пользователи начали сообщать о сбоях в работе Сбербанка и ВТБ 29 декабря. Основное количество жалоб связано со сбоем в работе сервиса – 47%. Меньшее количество пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения – 34%.
В Сбербанке ответили «Ведомостям», что со стороны кредитной организации проблем с работой нет. В Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что в связи со сбоем на стороне одного из банков возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или их отмена. Ситуация не носит массового характера и никак не влияет на сохранность средств, отметили в НСПК.