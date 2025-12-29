Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ подтвердил сбой в приложении

Ведомости

Клиенты ВТБ могли столкнуться со сбоем в работе сервисов, сейчас все системы работают штатно. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве банка.

«Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», – рассказали в ВТБ.

Уточняется, что в ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства. 

Пользователи начали сообщать о сбоях в работе Сбербанка и ВТБ 29 декабря. Основное количество жалоб связано со сбоем в работе сервиса – 47%. Меньшее количество пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения – 34%.

В Сбербанке ответили «Ведомостям», что со стороны кредитной организации проблем с работой нет. В Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что в связи со сбоем на стороне одного из банков возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или их отмена. Ситуация не носит массового характера и никак не влияет на сохранность средств, отметили в НСПК.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь