ВТБ подтвердил сбой в приложении

В Сбербанке ответили «Ведомостям», что со стороны кредитной организации проблем с работой нет. В Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что в связи со сбоем на стороне одного из банков возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или их отмена. Ситуация не носит массового характера и никак не влияет на сохранность средств, отметили в НСПК.