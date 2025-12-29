Пользователи пожаловались на сбои в работе приложений Сбербанка и ВТБ
Пользователи пожаловались на сбои в работе Сбербанка и ВТБ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным на 14:30 мск, за последний час на сбои в работе Сбербанка пожаловались 195 пользователей, а за сутки – 489. Большее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Калмыкии и Москвы (по 4%).
Основное количество жалоб связано со сбоем в работе сервиса – 47%. Меньшее количество пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения – 34%. Кроме того, жалобы поступили на сбой сайта и личного кабинета (по 6%) и общий сбой (3%).
«Сообщаем, что на нашей стороне сбоя нет», – заявили «Ведомостям» в Сбербанке.
На работу ВТБ, по состоянию на 14:30 мск, за последний час пожаловались 3012 пользователей, а количество жалоб за сутки составило 11 986. Сбой в работе банка отметили пользователи из Ямало-Ненецкого автономного округа (4%), Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Волгоградской областей области (по 3%).
Основная масса претензий касается проблем с сервисом – 41%. Вторым по популярности стал сбой в работе сайта – 30%. Также пользователи сообщали о проблемах с личным кабинетом и мобильным приложением (7% и 19% соответственно), а также об общем сбое (3%).
ВТБ не пока ответил на запрос «Ведомостей».
В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что в связи со сбоем на стороне одного из банков возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или их отмена.
Ситуация не носит массового характера и никак не влияет на сохранность средств, отметили в НСПК. На стороне самой системы всё работает штатно.
17 ноября а работе приложения Сбербанка был зафиксирован масштабный сбой. По данным портала Downdetector, количество жалоб пользователей достигло 1308 в час и 3950 за сутки. О сбое в работе мобильного приложения сообщают 79% человек, о нарушениях в работе личного кабинета – 9%. Сайт плохо работает у 5% пользователей.