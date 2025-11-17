Масштабный сбой произошел в приложении «Сбера»
В работе приложения Сбербанка зафиксирован масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
По данным портала, количество жалоб пользователей достигло 1308 в час и 3950 за сутки. О сбое в работе мобильного приложения сообщают 79% человек, о нарушениях в работе личного кабинета – 9%. Сайт плохо работает у 5% пользователей.
За последний час жалобы на работу сервисов Сбербанка поступали из Хабаровского (7%), Камчатского (5%) и Приморского краев (5%), а также из Магаданской (4%) и Сахалинской областей (3%).
В сентябре наблюдался масштабный сбой в работе ресурсов Альфа-банка. Тогда о сбоях в работе сервиса сообщили 35% пользователей, в работе сайта – 30%, мобильного приложения – 25%.