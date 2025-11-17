Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Масштабный сбой произошел в приложении «Сбера»

Ведомости

В работе приложения Сбербанка зафиксирован масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

По данным портала, количество жалоб пользователей достигло 1308 в час и 3950 за сутки. О сбое в работе мобильного приложения сообщают 79% человек, о нарушениях в работе личного кабинета – 9%. Сайт плохо работает у 5% пользователей.

За последний час жалобы на работу сервисов Сбербанка поступали из Хабаровского (7%), Камчатского (5%) и Приморского краев (5%), а также из Магаданской (4%) и Сахалинской областей (3%).

В сентябре наблюдался масштабный сбой в работе ресурсов Альфа-банка. Тогда о сбоях в работе сервиса сообщили 35% пользователей, в работе сайта – 30%, мобильного приложения – 25%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь