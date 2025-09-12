Газета
В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой

Ведомости

Пользователи наблюдают масштабный сбой в работе ресурсов Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

За последний час зафиксировано 4094 жалобы. О сбоях в работе сервиса сообщили 35% пользователей, в работе сайта – 30%, мобильного приложения – 25%. На нестабильную работу личного кабинета пожаловались 5% пользователей.

Жалобы на работу интернет-ресурсов банка поступают из Ямало-Ненецкого автономного округа (4%), Санкт-Петербурга (4%), Московской и Новосибирской областей (по 3%), Москвы (2%).

24 июля на Downdetector появились данные, что в работе приложения Альфа-банка произошел масштабный сбой. В тот же день финорганизация опровергла сбой в работе своих сервисов.

