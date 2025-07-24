Альфа-банк опроверг сбой в работе своих сервисов

24 июля данные сервиса Downdetector свидетельствовали о том, что в работе приложения Альфа-банка произошел масштабный сбой. Больше всего жалоб от пользователей поступило из Санкт-Петербурга (9%), Москвы (6%) и области (5%). 40% пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения Альфа-банка, на сбой в работе сайта – 36%.