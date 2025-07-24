В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе приложения Альфа-банка произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Согласно информации на сайте, за последние сутки поступило 1359 жалоб о работе сервисов банка, а за последний час – 892.
Больше всего жалоб от пользователей поступило из Санкт-Петербурга (9%), Москвы (6%) и области (5%). 40% пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения Альфа-банка, на сбой в работе сайта – 36%.
23 июля в Крыму зафиксировали массированную DdoS-атаку на крупных операторов связи. 21 июля облачный провайдер, сайт и приложение сети «Вкусно – и точка» столкнулись с хакерскими атаками, в том числе со стороны зарубежных злоумышленников. В связи с этим некоторые пользователи зафиксировали перебои в работе сервиса.