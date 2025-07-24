В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

23 июля в Крыму зафиксировали массированную DdoS-атаку на крупных операторов связи. 21 июля облачный провайдер, сайт и приложение сети «Вкусно – и точка» столкнулись с хакерскими атаками, в том числе со стороны зарубежных злоумышленников. В связи с этим некоторые пользователи зафиксировали перебои в работе сервиса.