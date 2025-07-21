«Вкусно – и точка» сообщила о хакерской атаке на сайт и приложение
Облачный провайдер, сайт и приложение сети «Вкусно – и точка» столкнулись с хакерскими атаками, в том числе со стороны зарубежных злоумышленников. В связи с этим некоторые пользователи зафиксировали перебои в работе сервиса, сообщила компания в Telegram-канале.
Как объяснили представители сети ресторанов, сейчас доступ к сайту и приложению восстановлен, пользователи могут снова делать заказы.
19 июля в работе мобильного приложения сети пользователи также отмечали нарушения. В предыдущий раз компания заявила, что недоступность мобильного приложения связана со сбоями в работе провайдера.
17 июля производитель водки Beluga и «Беленькая» – алкогольная группа Novabev Group – прекратил отгрузки продукции на несколько дней из-за технического сбоя. Он был вызван «беспрецедентной» кибератакой. В результате действий хакеров была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов, включая сеть «Винлаб», принадлежащую группе.