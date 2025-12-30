Газета
В 2025 году россияне подали около 20 млн заявлений на самозапрет кредитов

Ведомости

Россияне в 2025 г. подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на получение кредитов и 1,6 млн заявлений на его снятие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным бюро, отмена самозапрета затронула около 8% ранее установленных ограничений. По состоянию на 29 декабря самозапрет на кредиты действует у 17,3 млн граждан.

Только в декабре к механизму самозапрета присоединились 1,2 млн россиян, которые подали 1,4 млн заявлений на его установку. Чаще всего граждане выбирают полный самозапрет на кредиты – на него пришлось 18,2 млн заявок, или 91,3% от общего числа. Еще 4,2% заявлений касались запрета на онлайн-выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО), а остальные – различных комбинированных вариантов ограничений.

Наибольшую активность проявили россияне в возрасте от 35 до 45 лет – на эту группу пришлось 21,3% заявлений. Далее следуют граждане 45–55 лет (19,7%), 55–65 лет (18,9%) и старше 65 лет (18,1%). Доля россиян в возрасте до 25 лет составила 9,3%.

Лидером по числу поданных заявлений стала Москва, где жители оформили 1,8 млн самозапретов и почти 100 000 заявлений на их снятие. В пятерку регионов с наибольшей активностью также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.

4 декабря стало известно, что общее число установленных самозапретов на кредиты и займы в ноябре 2025 г. выросло на 16,8% по сравнению с октябрем и достигло 1,58 млн.

Функция самозапретов стала доступна для россиян с 1 марта 2025 г. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Можно будет ограничить доступ к займам полностью или частично, выбрав тип организации, через которую планируется обращение. Важно отметить, что самозапрет не распространяется на ипотеку, залоговые автокредиты и образовательные ссуды. В кредитной истории будет сделана специальная отметка о дате установления самозапрета. Чтобы отменить ограничение, потребуется зайти на портал «Госуслуги» и подтвердить свое решение усиленной электронной подписью. Действие самозапрета прекратится через сутки после его внесения в кредитную историю.

