В 2025 году россияне подали около 20 млн заявлений на самозапрет кредитов

Функция самозапретов стала доступна для россиян с 1 марта 2025 г. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Можно будет ограничить доступ к займам полностью или частично, выбрав тип организации, через которую планируется обращение. Важно отметить, что самозапрет не распространяется на ипотеку, залоговые автокредиты и образовательные ссуды. В кредитной истории будет сделана специальная отметка о дате установления самозапрета. Чтобы отменить ограничение, потребуется зайти на портал «Госуслуги» и подтвердить свое решение усиленной электронной подписью. Действие самозапрета прекратится через сутки после его внесения в кредитную историю.