Россияне установили 1,58 млн самозапретов на кредиты в ноябре
Общее число установленных самозапретов на кредиты и займы в ноябре 2025 г. выросло на 16,8% по сравнению с октябрем и достигло 1,58 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным бюро, в МФЦ в ноябре было установлено на 10,8% больше самозапретов, чем месяцем ранее. Их количество составило 280 600. Через «Госуслуги» россияне установили 1,297 млн. Это на 18,1% больше, чем в октябре. Услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в ноябре заемщики воспользовались на 1,4% меньше, чем в предыдущем месяце, – 74 400 раз, на «Госуслугах» – 106 500 раз (-1,2%).
Среди российских регионов наибольшее число самозапретов в ноябре установлено в Москве (152 300), Московской области (94 900), Санкт-Петербурге (77 800), Башкирии (54 900) и Краснодарском крае (50 800). Больше всего самозапретов через МФЦ за месяц установили жители Москвы (42 300), Санкт-Петербурга (17 400), Краснодарского края (10 800), Ростовской области (10 600) и Башкирии (9000).
26 ноября вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что возможностью установить самозапрет на кредиты воспользовались 17 млн российских граждан.
Воспользоваться функцией самозапрета россияне могут в МФЦ или на «Госуслугах» с 1 марта 2025 г. Можно установить полное ограничение на получение заемных средств или частичное, выбрав тип организации и способ обращения. Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды. После установки самозапрета в кредитной истории гражданина появится специальная отметка с датой начала его действия. Отменить ограничение можно через «Госуслуги», заверив решение усиленной электронной подписью. Самозапрет снимут через день после внесения информации в кредитную историю.