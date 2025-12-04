Россияне установили 1,58 млн самозапретов на кредиты в ноябре

Воспользоваться функцией самозапрета россияне могут в МФЦ или на «Госуслугах» с 1 марта 2025 г. Можно установить полное ограничение на получение заемных средств или частичное, выбрав тип организации и способ обращения. Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды. После установки самозапрета в кредитной истории гражданина появится специальная отметка с датой начала его действия. Отменить ограничение можно через «Госуслуги», заверив решение усиленной электронной подписью. Самозапрет снимут через день после внесения информации в кредитную историю.