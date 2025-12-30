Газета
Финансы

Карты россиян начали блокировать после переводов между собственными счетами

Ведомости

Российские банки стали чаще блокировать операции и банковские карты клиентов после переводов между собственными счетами. С такими случаями столкнулись клиенты крупных кредитных организаций, пишут «Известия» со ссылкой на юристов и участников финансового рынка.

По их словам, под ограничения попадают как крупные суммы – например, перевод зарплаты на счет в другом банке, – так и незначительные операции. Иногда блокируются отдельные транзакции, однако в ряде случаев банки временно ограничивают доступ ко всей карте или онлайн-банкингу. Даже после подтверждения операций восстановление доступа может занимать несколько дней.

Эксперты связывают рост блокировок с ужесточением антифрод-контроля. Банки проверяют переводы по расширенному перечню признаков мошенничества, опасаясь санкций со стороны Банка России и Росфинмониторинга. Как отмечают аналитики, кредитные организации все чаще действуют с перестраховкой, из-за чего под ограничения попадают добросовестные клиенты.

В Центробанке пояснили, что банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы, но не имеют права блокировать счета без оснований. Если клиент подтвердил операцию, банк должен исполнить распоряжение, за исключением случаев, когда получатель фигурирует в базе мошеннических операций ЦБ.

С 1 января 2026 г. перечень признаков мошенничества будет расширен с шести до 12. В частности, дополнительным фактором риска станет попытка перевода другому лицу после крупного перевода самому себе через СБП. В ЦБ ранее предупреждали, что новые меры могут привести к росту числа блокировок.

Эксперты рекомендуют клиентам сохранять привычный характер операций, указывать назначение платежа, использовать проверенные устройства и не переводить деньги по просьбе незнакомых лиц, чтобы снизить риск блокировки.

В сентябре Центробанк рассказал, что причины блокировки банковской карты могут варьироваться от проблем с уплатой налогов до попадания в базу так называемых «дропов» и подозрений в легализации денежных средств. 

