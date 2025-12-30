Карты россиян начали блокировать после переводов между собственными счетами

По их словам, под ограничения попадают как крупные суммы – например, перевод зарплаты на счет в другом банке, – так и незначительные операции. Иногда блокируются отдельные транзакции, однако в ряде случаев банки временно ограничивают доступ ко всей карте или онлайн-банкингу. Даже после подтверждения операций восстановление доступа может занимать несколько дней.