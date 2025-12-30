Россияне смогут заключить договор о долгосрочных сбережениях в МФЦ
Граждане из 30 российских регионов теперь могут вступить в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в МФЦ, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
Сотрудники МФЦ в рамках пилотного проекта министерства прошли обучение и могут помочь заполнить заявление на портале «Госуслуги» и подписать электронной подписью. Сейчас сервисом могут воспользоваться жители Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Челябинской областей и др.
Проект направлен на создание системы поддержки для тех, кто не привык работать с цифровыми сервисами. Он действует до 31 мая 2026 г. Решение о продлении и распространении пилотного проекта на остальные субъекты России будет принято после анализа востребованности сервиса у россиян.
30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объем вложенных средств в рамках ПДС в 2025 г. составил свыше 650 млрд руб. Он отметил интерес граждан к программе и назвал ее хорошим инструментом для создания подушки безопасности и накоплений на долговременные цели.
В России программа долгосрочных сбережений появилась в январе 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения через ПДС, гражданину нужно заключить договор с НПФ. Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Для получения максимальной надбавки в 36 000 руб. необходимо внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы выше 150 000 руб.