Россияне смогут заключить договор о долгосрочных сбережениях в МФЦ

В России программа долгосрочных сбережений появилась в январе 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения через ПДС, гражданину нужно заключить договор с НПФ. Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Для получения максимальной надбавки в 36 000 руб. необходимо внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы выше 150 000 руб.