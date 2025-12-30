Средняя ставка по накопительному счету в банках превысила уровень ключевой

Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках сократилась на 0,08 п. п. по сравнению с 19 декабря до 15,43%. Средняя ставка по полугодовому вкладу составила 14,57% (-0,16 п. п.), по годовому вкладу – 13,37%( -0,13 п. п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года достигла 11,60% (-0,12 п. п.), по двухлетнему вкладу – 11,27% (-0,13 п. п.). Средняя ставка по трехлетнему вкладу снизилась на 0,16 п. п. до 10,73%. Снижение зафиксировано в шести банках из топ-20.