Средняя ставка по накопительному счету в банках превысила уровень ключевой
Средняя ставка по накопительному счету в крупнейших банках по объему средств населения в декабре увеличилась на 0,09 процентного пункта (п.п.) до 16,06% и поднялась выше уровня ключевой ставки, следует из индекса накопительных счетов «Финуслуг».
Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и без дополнительных условий выросла на 0,03 п.п. и составила 9,54%. Доходность накопительных счетов возросла в трех финансовых организациях из топ-20, в двух она снизилась. Диапазон роста составлял от 0,5 до 1,5 п.п., а снижение было выявлено в пределах 0,5 п. п.
Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец декабря сократилась с 18,5 до 18%.
22 декабря «Финуслуги» сообщили, что после снижения ключевой ставки Центробанком крупнейшие банки начали менять процентные ставки. Доходность вкладов с 19 по 22 декабря снизилась по всей линейке депозитов.
Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках сократилась на 0,08 п. п. по сравнению с 19 декабря до 15,43%. Средняя ставка по полугодовому вкладу составила 14,57% (-0,16 п. п.), по годовому вкладу – 13,37%( -0,13 п. п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года достигла 11,60% (-0,12 п. п.), по двухлетнему вкладу – 11,27% (-0,13 п. п.). Средняя ставка по трехлетнему вкладу снизилась на 0,16 п. п. до 10,73%. Снижение зафиксировано в шести банках из топ-20.