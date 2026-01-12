Банк России повысил курс доллара на 13 января

Власти и рыночные эксперты дают различные оценки перспективам рубля на 2026 г. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ожидает небольшого ослабления российской валюты, отметив, что драматических изменений ждать не стоит. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление рубля примерно на 6% после его рекордного укрепления в 2025 г.