Банк России повысил курс доллара на 13 января
Банк России повысил курс доллара на 13 января на 0,56 руб. до 78,79 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время курс евро понизился на 0,13 руб. до 91,97 руб. Курс юаня же повысился на 0,13 руб. до 11,29 руб.
Власти и рыночные эксперты дают различные оценки перспективам рубля на 2026 г. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ожидает небольшого ослабления российской валюты, отметив, что драматических изменений ждать не стоит. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление рубля примерно на 6% после его рекордного укрепления в 2025 г.
Минэкономразвития, в свою очередь, в базовом сценарии прогнозирует последовательное ослабление национальной валюты до 92,2 руб. за доллар в 2026 г. и до 100,1 руб. к 2028 г.