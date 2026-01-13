ЦБ: с лета 2027 года ПДН будет рассчитываться только с официальных доходов
Расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) с июля 2027 г. будет производиться исключительно на основе официальных доходов граждан. Об этом директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков заявил в интервью ТАСС.
По его словам, это повысит качество оценки закредитованности заемщиков и, как следствие, снизит уровень рисков и просроченной задолженности. Кочетков также подчеркнул важность введения ограничений на количество одновременно действующих займов, что позволит сдержать неконтролируемый рост долговой нагрузки.
При этом он отметил, что на начальном этапе действия новых правил возможен временный рост просрочки по рынку. Это связано с тем, что цепочки займов позволяли компаниям маскировать невозврат долга – более половины займов в таких цепочках формально никогда не попадали в просрочку.
Весь 2025 г. ипотечное кредитование поддерживали только программы с господдержкой. На их долю пришлось около 80% всех выдач. По данным Дом.РФ, за 11 месяцев банки предоставили населению жилищных ссуд на общую сумму 3,638 трлн руб., из которых семейная ипотека составила 2,548 трлн руб. (70% выдач), дальневосточная и арктическая – 226,74 млрд руб. (6,23% выдач), IT-ипотека – 68,16 млрд руб. (1,87% выдач).