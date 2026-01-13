Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

НБКИ: доля отказов на розничные кредиты составила 81,9% в декабре

Ведомости

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в декабре 2025 г. выросла на 3,7 процетного пункта (п.п.) относительно годом ранее и достигла 81,9%. По сравнению с ноябрем показатель снизился на 0,8 п.п. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего отказов по заявкам на розничные кредиты в декабре зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях, Алтайском (83,0%) и Краснодарском (82,9%) краях. Меньше всего отказов выявлено в Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях и Приморском крае (78,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79% и 79,4% соответственно.

Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на розничные кредиты за месяц по сравнению с таким же периодом прошлого года отмечена в Москве (+5,7 п.п.), Татарстане (+5,3 п.п.), Самарской области (+5,0 п.п.), Санкт-Петербурге (+4,7 п.п.) и Московской области (+4,7 п.п.).

1 декабря 2025 г. старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заявил, что, предварительно, розничный кредитный рынок в РФ прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. В 2026 г. выдача кредитов может превысить планируемый результат прошлого года на 32% и достигнуть порядка 12,7 трлн руб.

В этом году эксперты ожидают положительной динамики выдач на рынке по большинству направлений розницы: примерно на четверть по ипотеке, на 55% – по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут результат, сопоставимый с прошлым годом. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 г. прогнозируется на уровне 6%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте