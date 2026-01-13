НБКИ: доля отказов на розничные кредиты составила 81,9% в декабре

Больше всего отказов по заявкам на розничные кредиты в декабре зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях, Алтайском (83,0%) и Краснодарском (82,9%) краях. Меньше всего отказов выявлено в Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях и Приморском крае (78,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79% и 79,4% соответственно.