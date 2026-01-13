НБКИ: доля отказов на розничные кредиты составила 81,9% в декабре
Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в декабре 2025 г. выросла на 3,7 процетного пункта (п.п.) относительно годом ранее и достигла 81,9%. По сравнению с ноябрем показатель снизился на 0,8 п.п. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Больше всего отказов по заявкам на розничные кредиты в декабре зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях, Алтайском (83,0%) и Краснодарском (82,9%) краях. Меньше всего отказов выявлено в Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях и Приморском крае (78,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79% и 79,4% соответственно.
Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на розничные кредиты за месяц по сравнению с таким же периодом прошлого года отмечена в Москве (+5,7 п.п.), Татарстане (+5,3 п.п.), Самарской области (+5,0 п.п.), Санкт-Петербурге (+4,7 п.п.) и Московской области (+4,7 п.п.).
1 декабря 2025 г. старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заявил, что, предварительно, розничный кредитный рынок в РФ прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. В 2026 г. выдача кредитов может превысить планируемый результат прошлого года на 32% и достигнуть порядка 12,7 трлн руб.
В этом году эксперты ожидают положительной динамики выдач на рынке по большинству направлений розницы: примерно на четверть по ипотеке, на 55% – по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут результат, сопоставимый с прошлым годом. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 г. прогнозируется на уровне 6%.