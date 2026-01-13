Совкомбанк планирует присоединить Витабанк
Совкомбанк намерен присоединить Витабанк. Это следует из повестки собрания акционеров кредитной организации. Они обсудят этот вопрос 13 февраля.
Согласно материалам, путем присоединения Витабанка планируется реорганизовать Совкомбанк.
В феврале 2022 г. Совкомбанк приобрел 31% акций Витабанка. Бывший заместитель председателя Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% акций. Через два дня после объявления об изменении структуры кредитной организации банк попал под санкции США. В результате банк вышел из капитала Витабанка и его пакет акций перешел к Соколову. В марте 2022 г. Соколов передал его бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.
В апреле 2025 г. Совкомбанк объявил о завершении присоединения «Хоум банка». Это позволило кредитной организации получить чистый доход в размере 19 млрд руб. по МСФО. Процесс интеграции занял 11 месяцев. Сделка была реализована в два этапа: первоначально Совкомбанк приобрел 10% акций за наличные средства, а оставшиеся 90% были оплачены путем эмиссии 1,8 млрд акций.