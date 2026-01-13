Совкомбанк планирует присоединить Витабанк

В феврале 2022 г. Совкомбанк приобрел 31% акций Витабанка. Бывший заместитель председателя Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% акций. Через два дня после объявления об изменении структуры кредитной организации банк попал под санкции США. В результате банк вышел из капитала Витабанка и его пакет акций перешел к Соколову. В марте 2022 г. Соколов передал его бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.