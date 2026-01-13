Газета
Финансы

Совкомбанк планирует присоединить Витабанк

Ведомости

Совкомбанк намерен присоединить Витабанк. Это следует из повестки собрания акционеров кредитной организации. Они обсудят этот вопрос 13 февраля.

Согласно материалам, путем присоединения Витабанка планируется реорганизовать Совкомбанк. 

В феврале 2022 г. Совкомбанк приобрел 31% акций Витабанка. Бывший заместитель председателя Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% акций. Через два дня после объявления об изменении структуры кредитной организации банк попал под санкции США. В результате банк вышел из капитала Витабанка и его пакет акций перешел к Соколову. В марте 2022 г. Соколов передал его бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.

В апреле 2025 г. Совкомбанк объявил о завершении присоединения «Хоум банка». Это позволило кредитной организации получить чистый доход в размере 19 млрд руб. по МСФО. Процесс интеграции занял 11 месяцев. Сделка была реализована в два этапа: первоначально Совкомбанк приобрел 10% акций за наличные средства, а оставшиеся 90% были оплачены путем эмиссии 1,8 млрд акций.

