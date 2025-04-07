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Совкомбанк завершил присоединение «Хоум банка»

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Совкомбанк объявил о завершении присоединения «Хоум банка», что позволило кредитной организации получить чистый доход в размере 19 млрд руб. по МСФО. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Процесс интеграции занял 11 месяцев. На момент сделки клиентская база «Хоум банка» насчитывала 3 млн активных клиентов, а его портфель розничных кредитов достигал 202 млрд руб. при объеме депозитов в 169 млрд руб. В результате слияния Совкомбанк расширил свою розничную сеть, добавив 84 000 POS-точек.

Сделка была реализована в два этапа: первоначально Совкомбанк приобрел 10% акций за наличные средства, а оставшиеся 90% были оплачены путем эмиссии 1,8 млрд акций. После регистрации допэмиссии, запланированной на май – июнь 2025 г., общее количество акций Совкомбанка увеличится с 20,7 млрд до 22,5 млрд. Акционеры «Хоум банка» взяли на себя полугодовой lock-up.

Чистая прибыль Совкомбанка снизилась на 19% в 2024 г. до 77,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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