Совкомбанк завершил присоединение «Хоум банка»

Сделка была реализована в два этапа: первоначально Совкомбанк приобрел 10% акций за наличные средства, а оставшиеся 90% были оплачены путем эмиссии 1,8 млрд акций. После регистрации допэмиссии, запланированной на май – июнь 2025 г., общее количество акций Совкомбанка увеличится с 20,7 млрд до 22,5 млрд. Акционеры «Хоум банка» взяли на себя полугодовой lock-up.