Совкомбанк завершил присоединение «Хоум банка»
Совкомбанк объявил о завершении присоединения «Хоум банка», что позволило кредитной организации получить чистый доход в размере 19 млрд руб. по МСФО. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Процесс интеграции занял 11 месяцев. На момент сделки клиентская база «Хоум банка» насчитывала 3 млн активных клиентов, а его портфель розничных кредитов достигал 202 млрд руб. при объеме депозитов в 169 млрд руб. В результате слияния Совкомбанк расширил свою розничную сеть, добавив 84 000 POS-точек.
Сделка была реализована в два этапа: первоначально Совкомбанк приобрел 10% акций за наличные средства, а оставшиеся 90% были оплачены путем эмиссии 1,8 млрд акций. После регистрации допэмиссии, запланированной на май – июнь 2025 г., общее количество акций Совкомбанка увеличится с 20,7 млрд до 22,5 млрд. Акционеры «Хоум банка» взяли на себя полугодовой lock-up.