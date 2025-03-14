Чистая прибыль Совкомбанка снизилась на 19% в 2024 году
Совкомбанк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77,2 млрд руб. по итогам прошлого года. Это следует из отчетности кредитной организации.
Выручка выросла в два раза и составила 722 млрд руб. (395 млрд руб. в 2023 г.), активы увеличились на 27% г/г и составили 4 трлн руб. за счет органического и неорганического роста, операционные расходы составили 132 млрд руб. (рост на 40%).
Капитал вырос на 31% г/г до 390 млрд руб. с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд руб. дивидендов, выплаченных в июле 2024 г., и 11,5 млрд руб., привлеченных от 51 000 инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 26%.
В марте прошлого года в Совкомбанке сообщили, что банк получил рекордную чистую прибыль за 2023 г. в 95,04 млрд руб. Наблюдательный совет банка тогда рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 1,14 руб. на одну обыкновенную акцию.
Согласно дивидендной политике Совкомбанка, кредитная организация планирует направлять на дивиденды от 25 до 50% чистой прибыли по МСФО при значении фактического норматива Н1.0 не менее 11,5%.