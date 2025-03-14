Чистая прибыль Совкомбанка снизилась на 19% в 2024 году

В марте прошлого года в Совкомбанке сообщили, что банк получил рекордную чистую прибыль за 2023 г. в 95,04 млрд руб. Наблюдательный совет банка тогда рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 1,14 руб. на одну обыкновенную акцию.