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Чистая прибыль Совкомбанка снизилась на 19% в 2024 году

Ведомости

Совкомбанк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77,2 млрд руб. по итогам прошлого года. Это следует из отчетности кредитной организации.

Выручка выросла в два раза и составила 722 млрд руб. (395 млрд руб. в 2023 г.), активы увеличились на 27% г/г и составили 4 трлн руб. за счет органического и неорганического роста, операционные расходы составили 132 млрд руб. (рост на 40%).

Капитал вырос на 31% г/г до 390 млрд руб. с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд руб. дивидендов, выплаченных в июле 2024 г., и 11,5 млрд руб., привлеченных от 51 000 инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 26%.

В марте прошлого года в Совкомбанке сообщили, что банк получил рекордную чистую прибыль за 2023 г. в 95,04 млрд руб. Наблюдательный совет банка тогда рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 1,14 руб. на одну обыкновенную акцию.

Согласно дивидендной политике Совкомбанка, кредитная организация планирует направлять на дивиденды от 25 до 50% чистой прибыли по МСФО при значении фактического норматива Н1.0 не менее 11,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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