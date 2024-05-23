Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год
Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 1,14 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении банка.
Акции Совкомбанка подешевели на 0,4% до 18,75 руб. за акцию. По состоянию на 11:16 мск их стоимость составила 18,775 руб. (-0,4%).
Общая сумма, направленная на дивиденды из чистой прибыли за 2023 г., составит 23,506 млрд руб.
Согласно рекомендации совета директоров, еще 5 млн кредитная организация может направить на пополнение резервного фонда «Совкомбанка», остальную часть чистой прибыли за 2023 г. может оставить в составе нераспределенной прибыли.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов рекомендовано назначить 8 июля 2024 г. Выплатить дивиденды рекомендовано в срок до 22 июля 2024 г.
Совкомбанк в 2023 г. получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 95,04 млрд руб. против убытка в размере 18,58 млрд руб. за 2022 г. Активы банка за прошедший год увеличились на 46% и составили 3,2 трлн руб. Акционерный капитал Совкомбанка в 2023 г. увеличился на 60% и составил 264 млрд руб.