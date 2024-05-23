Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год

Совкомбанк в 2023 г. получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 95,04 млрд руб. против убытка в размере 18,58 млрд руб. за 2022 г. Активы банка за прошедший год увеличились на 46% и составили 3,2 трлн руб. Акционерный капитал Совкомбанка в 2023 г. увеличился на 60% и составил 264 млрд руб.