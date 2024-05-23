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Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год

Ведомости

Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 1,14 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении банка.

Акции Совкомбанка подешевели на 0,4% до 18,75 руб. за акцию. По состоянию на 11:16 мск их стоимость составила 18,775 руб. (-0,4%). 

Общая сумма, направленная на дивиденды из чистой прибыли за 2023 г., составит 23,506 млрд руб.

Согласно рекомендации совета директоров, еще 5 млн кредитная организация может направить на пополнение резервного фонда  «Совкомбанка», остальную часть чистой прибыли за 2023 г. может оставить в составе нераспределенной прибыли.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов рекомендовано назначить 8 июля 2024 г. Выплатить дивиденды рекомендовано в срок до 22 июля 2024 г.

Совкомбанк в 2023 г. получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 95,04 млрд руб. против убытка в размере 18,58 млрд руб. за 2022 г. Активы банка за прошедший год увеличились на 46% и составили 3,2 трлн руб. Акционерный капитал Совкомбанка в 2023 г. увеличился на 60% и составил 264 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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