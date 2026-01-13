Банк России повысил курсы доллара и евро на 14 января
На 14 января Банк России повысил курс доллара на 0,06 руб. до 78,85 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро также повысился – на 0,43 руб. до 92,4 руб. Юань же подешевел на 0,01 руб. до 11,28 руб.
Власти и рыночные эксперты дают различные оценки перспективам рубля на 2026 г. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ожидает небольшого ослабления российской валюты, отметив, что драматических изменений ждать не стоит. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление рубля примерно на 6% после его рекордного укрепления в 2025 г.
Минэкономразвития, в свою очередь, в базовом сценарии прогнозирует последовательное ослабление национальной валюты до 92,2 руб. за доллар в 2026 г. и до 100,1 руб. к 2028 г.