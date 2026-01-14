Bank of America увеличил чистую прибыль на 12,4% в IV квартале 2025 года
В IV квартале 2025 г. Bank of America, второй по размеру активов банк США, увеличил чистую прибыль на 12,4%, а выручку – на 7,2%. Об этом говорится в отчете банка.
В период с октября по декабрь чистая прибыль банка составила $7,65 млрд, или 98 центов в расчете на акцию. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $6,8 млрд, или 83 цента на акцию.
В то же время выручка банка повысилась до $28,37 млрд против $26,47 млрд годом ранее.
В III квартале Bank of America увеличил чистую прибыль на 23% год к году, она достигла $8,469 млрд, или $1,06 в расчете на акцию. Выручка выросла на 11% до $28,088 млрд. Деловой журнал Barron’s, издающийся Dow Jones & Company, говорил, что показатели банков отражают хорошее состояние американской экономики, сохраняющийся высокий уровень потребления и устойчивое положение бизнеса и потребителей, писали «Ведомости».