Bank of America увеличил чистую прибыль на 12,4% в IV квартале 2025 года

В III квартале Bank of America увеличил чистую прибыль на 23% год к году, она достигла $8,469 млрд, или $1,06 в расчете на акцию. Выручка выросла на 11% до $28,088 млрд. Деловой журнал Barron’s, издающийся Dow Jones & Company, говорил, что показатели банков отражают хорошее состояние американской экономики, сохраняющийся высокий уровень потребления и устойчивое положение бизнеса и потребителей, писали «Ведомости».