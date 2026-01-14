Банки обяжут отчитываться о снятии наличных без согласия клиента
Банк России с 2027 г. планирует ввести для банков новую форму отчетности об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиентов при использовании банкоматов. Это следует из опубликованного проекта указания регулятора.
Согласно документу, к операциям без согласия будут относиться в том числе случаи, когда клиент-физлицо формально дал согласие, но сделал это под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Отчетность станет обязательной для кредитных организаций, включая расчетные и платежные небанковские КО, которые предоставляют электронные средства платежа – банковские карты и электронные кошельки.
Отчеты предполагается формировать ежеквартально. Банки должны будут указывать количество и объем операций, по которым они не ограничили выдачу наличных из-за отсутствия признаков мошенничества, но впоследствии получили от клиентов уведомления о несанкционированном снятии средств. Отдельно потребуется отражать данные о попытках операций с признаками мошенничества, по которым банки отказали в выдаче наличных через банкоматы.
Регулятор отмечает, что предложения и замечания к проекту указания ЦБ принимаются до 26 января включительно.
28 декабря сообщалось, что ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций с 1 января 2026 г. В него вошли переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток, а также попытки внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты.