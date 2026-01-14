Банки обяжут отчитываться о снятии наличных без согласия клиента

Согласно документу, к операциям без согласия будут относиться в том числе случаи, когда клиент-физлицо формально дал согласие, но сделал это под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Отчетность станет обязательной для кредитных организаций, включая расчетные и платежные небанковские КО, которые предоставляют электронные средства платежа – банковские карты и электронные кошельки.