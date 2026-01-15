Россияне установили 1,48 млн самозапретов на кредиты в декабре

Функция самозапрета стала доступна для граждан РФ с 1 марта 2025 г. Установить его можно через «Госуслуги» или в МФЦ, ограничив доступ к займам полностью или частично. Самозапрет не распространяется на ипотеку, залоговые автокредиты и образовательные ссуды. В кредитной истории будет сделана специальная отметка о дате установления самозапрета. Чтобы отменить ограничение, потребуется зайти на «Госуслуги» и подтвердить свое решение усиленной электронной подписью. Действие самозапрета прекратится через сутки после его внесения в кредитную историю.