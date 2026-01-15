Газета
Россияне установили 1,48 млн самозапретов на кредиты в декабре

Ведомости

Российские граждане в декабре 2025 г. установили 1,48 млн самозапретов на привлечение кредитов. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ граждане воспользовались за месяц 82 000 раз, что на 10,2% больше, чем месяцем ранее. Возможность снять запрет на «Госуслугах» использовали еще 107 700 раз (+1,2%).

Среди российских регионов больше всего самозапретов в декабре было установлено в Москве (134 800), Московской области (85 400), Санкт-Петербурге (67 500), Башкирии (51 700) и Свердловской области (46 800). По итогам месяца самозапрет на кредиты действует у 17,3 млн граждан.

По декабрьским данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2025 г. россияне подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на получение кредитов и 1,6 млн заявлений на его снятие. Отмена самозапрета коснулась около 8% ранее установленных ограничений.

Функция самозапрета стала доступна для граждан РФ с 1 марта 2025 г. Установить его можно через «Госуслуги» или в МФЦ, ограничив доступ к займам полностью или частично. Самозапрет не распространяется на ипотеку, залоговые автокредиты и образовательные ссуды. В кредитной истории будет сделана специальная отметка о дате установления самозапрета. Чтобы отменить ограничение, потребуется зайти на «Госуслуги» и подтвердить свое решение усиленной электронной подписью. Действие самозапрета прекратится через сутки после его внесения в кредитную историю.

